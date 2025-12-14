+
रोल्पाबाट अर्थविद् डा. सुदनकुमार वली कांग्रेसका उम्मेदवार

२०८२ माघ ५ गते १६:००

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा रोल्पाबाट अर्थविद् डा. सुदनकुमार वलीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति सभापति अमरसिंह पुनका स्वकीय सचिव अनुपम जीसीले वलीलाई पार्टीले टिकट दिएको जानकारी दिए ।

३३ वर्षीय वली लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य हुन् । पार्टीले टिकट दिने निश्चित भइसकेपछि वलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

२१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट सभापति (तत्कालीन महामन्त्री) गगनकुमार थापालाई पहिलो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएको थियो ।

यहाँबाट प्रदेश सभापति पुनसँगै नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य, ज्ञानबहादुर वली र डा. मन्दीप सुवेदी पनि सिफारिसमा परेका थिए ।

डा. सुदनकुमार वली
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
