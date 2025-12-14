+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रचण्ड पछि हटेपछि कालीकोटमा महेन्द्र शाही बने नेकपाको उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कालिकोटबाट महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।
  • प्रचण्डले रुकुमपूर्वबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि नेकपाले कालिकोटबाट शाहीलाई टिकट दिएको नेकपाकी नेता विमला केसीले जानकारी दिइन्।
  • शाहीले २०६४ सालदेखि कालिकोटमा निरन्तर चुनाव जित्दै आएका छन् र हालसम्म मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा सेवा गरिसकेका छन्।

५ माघ, सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कालिकोटमा पुनः महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेकपाले शाहीलाई टिकट दिइएको हो ।

यसअघि कालीकोटबाट नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकल सिफारिस गरिएको थियो । तर प्रचण्डले रुकुमपूर्वबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि शाहीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

कालीकोटबाट प्रचण्ड नलड्ने भएपछि ११ जना आकांक्षी थिए । तर बृहत् छलफलपछि अन्तिममा शाहीले नै टिकट पाएको नेकपाकी नेता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६४ साल यता कालिकोटमा निरन्तर साविकको माओवादीले चुनाव जित्दै आएको छ । २०६४ मा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । त्यस यता शाहीले नै चुनाव जित्दै आएका छन् । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा शाही विजयी भए ।

२०७४ को निर्वाचनमा महेन्द्रबहादुर मुख्यमन्त्री बन्ने ध्येयका साथ प्रदेशमा चुनाव लडेर जितेका थिए । करिब तीन वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री समेत भएका शाही २०७९ को निर्वाचनमा भने प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडे र जिते । शाहीले पुनः प्रतिनिधिसभाको लागि टिकट पाएका छन् ।

महेन्द्र शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राहुललाई डीएन्डडी एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि

राहुललाई डीएन्डडी एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि
निर्वाचनलाई भव्य र सभ्य बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : भण्डारी

निर्वाचनलाई भव्य र सभ्य बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : भण्डारी
मूल्य तथा उत्पादन सूचकांकको संकेत : निर्माण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक

मूल्य तथा उत्पादन सूचकांकको संकेत : निर्माण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक
बास्केटबल खेलाडी कुश्‍वाहा नेकपाबाट बने उम्मेदवार

बास्केटबल खेलाडी कुश्‍वाहा नेकपाबाट बने उम्मेदवार
राष्ट्रिय लिगमा एनआरटीको पहिलो जित

राष्ट्रिय लिगमा एनआरटीको पहिलो जित
अन्डाको नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण, क्रेटको कति ?

अन्डाको नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण, क्रेटको कति ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित