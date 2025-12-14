कञ्चनपुर–२ बाट कांग्रेसले एनपी साउद उठाउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डले कञ्चनपुर–२ बाट एनपी साउदलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- कांग्रेसले कञ्चनपुर–१ बाट क्षेत्रीय सभापति गोपीप्रसाद उपाध्यायलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ।
- कञ्चनपुर–३ बाट उम्मेदवारको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ।
५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद कञ्चनपुर–२ बाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले साउदलाई कञ्चनपुर–२ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘कञ्चनपुर–२ बाट एनपी साउद उम्मेदवार बन्नुहुनेछ । उहाँको नाम संसदीय बोर्डले पारित गरिसकेको छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।
कांग्रेसले कञ्चनपुर १ बाट क्षेत्रीय सभापति गोपीप्रसाद उपाध्यायलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ ।
कञ्चनपुर ३ बाट भने उम्मेदवारको टुंगो लाग्न बाँकी छ । २०७९ मा यो क्षेत्रबाट रमेश लेखक निर्वाचित भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4