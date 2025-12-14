बागमती प्रदेशका ६ जना सांसदले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बागमती प्रदेशका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका छन्।
- राजीनामा दिनेमा नेपाली कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले, नेकपा एमालेका अमनकुमार मास्के र प्रकाश श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलाल र वसन्तप्रसाद मानन्धर, र राप्रपाका सुनिल केसी रहेका छन्।
- काफ्लेले हेटौँडामा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा बुझाएका छन् भने बाँकीले प्रदेशसभाको जिमेलमार्फत राजीनामा पठाएका छन्।
५ माघ, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
सचिवालयका अनुसार राजीनामा दिनेमा नेपाली कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले, नेकपा एमालेका अमनकुमार मास्के र प्रकाश श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलाल र वसन्तप्रसाद मानन्धर तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सुनिल केसी रहेका छन् । केसीबाहेक सबै सांसद प्रदेशकाे मन्त्री भइसकेका छन् ।
पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका दोलखाका काफ्लेले आज हेटौँडा-१० स्थित प्रदेशसभामै उपस्थित भएर उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा बुझाएका थिए । मास्के, श्रेष्ठ, दुलाल, मानन्धर र केसीले प्रदेशसभाको जिमेलमा राजीनामा पठाएका हुन । उनीहरूको राजीनामा पत्रलाई प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
