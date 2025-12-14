यातायात पूर्वाधारविज्ञ गजुुरेल सिन्धुली २ बाट रास्वपा उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिन्धुली–२ मा यातायात पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अनुभवी गजुरेल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए ।
रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने टुंगो लागेसँगै उनले उक्त पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् ।
गजुरेलले लामो समयदेखि देशको यातायात प्रणाली सुधार, पूर्वाधार विकास, र सुरक्षित तथा दिगो यातायातको पक्षमा सक्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको अनुभव बोकेका उनलाई यातायात क्षेत्रको सुधार अभियान्ताका रूपमा चिनिन्छ ।
सिन्धुली–२ गजुरेलको गृहक्षेत्र हो । विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै संसदमा नयाँ सोच र प्राविधिक दृष्टिकोण भित्र्याउने लक्ष्यका साथ रास्वपाले उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।
