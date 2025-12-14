ईश्वर पोखरेललाई एमालेले दियो काठमाडौं–५ कै टिकट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले काठमाडौ–५ मा ईश्वर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले ईश्वर पोखरेललाई टिकट दिइसकिएको बताए।
- काठमाडौ–९ मा अजय क्रान्तिले टिकट पाएका छन् भने काठमाडौ–४ को उम्मेदवार अझै टुंगिएको छैन।
५ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौ–५ मा ईश्वर पोखरेललाई नै उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाका अनुसार ईश्वर पोखरेललाई टिकट दिइसकिएको छ । ‘अब उहाँले नै लड्नु हुने भएको छ, टिकट पाउनुभयो,’ निरौलाले भने ।
गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले काठमाडौ–५ को उम्मेदवारबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन । यस्तै काठमाडौ–९ मा अजय क्रान्तिले टिकट पाएका छन् । काठमाडौं–४ को उम्मेदवार अझै टुंगिएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4