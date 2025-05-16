+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं-५ बाट ईश्वर पोखरेल एकल सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १०:०७

२१ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम एकल सिफारिस भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पोखरेललाई उम्मेदवारका रूपमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पोखरेल उपयुक्त उम्मेदवार भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। काठमाडौं- ५ पोखरेलले नियमित निर्वाचन लड्दै आएको उनको गृह क्षेत्र हो ।

ईश्वर पोखरेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ईश्वर पोखरेलको चेतावनी: पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार नभए परिणाम अप्रिय हुनसक्छ

ईश्वर पोखरेलको चेतावनी: पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार नभए परिणाम अप्रिय हुनसक्छ
ओली, पोखरेल र भण्डारीले नबुझेको ‘जबज’

ओली, पोखरेल र भण्डारीले नबुझेको ‘जबज’
आफू पक्षीय भेला बोलाएर ईश्वरले भने- मुद्दा मर्न दिँदैनौं, समर्पण मञ्जुर छैन

आफू पक्षीय भेला बोलाएर ईश्वरले भने- मुद्दा मर्न दिँदैनौं, समर्पण मञ्जुर छैन
ईश्वर पोखरेल पक्षको निष्कर्ष- काखापाखा गरिए प्रतिवाद गर्छौं

ईश्वर पोखरेल पक्षको निष्कर्ष- काखापाखा गरिए प्रतिवाद गर्छौं
ईश्वर अध्यक्षमा पराजित, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित

ईश्वर अध्यक्षमा पराजित, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित
ओलीसहितलाई शुभकामना दिँदै पोखरेलले भने: पार्टी अभियानमा निरन्तर संलग्न हुन्छु

ओलीसहितलाई शुभकामना दिँदै पोखरेलले भने: पार्टी अभियानमा निरन्तर संलग्न हुन्छु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित