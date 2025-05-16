+
ईश्वर अध्यक्षमा पराजित, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित

नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १७:३५
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल अध्यक्षमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
  • अध्यक्ष पदमा पोखरेल केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका हुन्।
  • केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित पोखरेल शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएनन्।

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित भएका छन् ।

अध्यक्ष पदमा उनी केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका हुन्। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित पोखरेल शपथ ग्रहण समारोहमा भने सहभागी भएनन् ।

पोखरेललाई हराएर ओली लगातार तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भए । ओलीले १ हजार ६ सय ६३ मत ल्याए । पोखरेलले ५ सय ६४ मत प्राप्त गरे । ओली र पोखरेल प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । पदाधिकारीमा २ जनाबाहेक सबै ओली प्यानलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

ईश्वर पोखरेल एमाले महाधिवेशन
