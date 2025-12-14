+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खोटाङमा मनोनयन दर्ता गर्न दललाई समय र रुट निर्धारण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २०:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खोटाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गर्ने समय र रुट निर्धारण गरेको छ।
  • हरेक दललाई छुट्टाछुटै समय र रुट तोकिएको छ, जसअनुसार मंगोल नेसनल अर्गानाइजेसन बिहान ११ बजे र राप्रपा बेलुका ५ बजे मनोनयन दर्ता गर्नेछन्।
  • मनोनयन दर्ताका लागि सबै दललाई माघ ५ गते नै मनोनयनपत्र प्रदान गरिसकिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र मण्डलले बताए।

५ माघ, खोटाङ । खोटाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिभिसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने समय र रुट निर्धारण गरेको छ ।

मनोनयन दर्तालाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हरेक दलका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय र रुट निर्धारण गरेको हो ।

मनोनयन दर्तालाई व्यवस्थित बनाउन सबै दललाई छुट्टाछुट्टै समय र रुट निर्धारण गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले बताए ।

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि जिल्ला अदालतमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ ।

मंगोल नेसनल अर्गानाइजेसनका लागि बिहान ११ बजे, श्रम संस्कृति पार्टीको लागि १२ बजे, नेकपा एमालेका लागि दिउँसो १ बजे, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको लागि १.३० बजे, नेकपा माओवादीको लागि २ बजे, रास्वपाको लागि २.३० बजे, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका लागि ३ बजे, कांग्रेसको लागि ३.३० बजे, जसपा नेपालको लागि ४ बजे, जसपाको लागि ४.३० बजे र राप्रपाको लागि बेलुका ५ बजे मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक दलका लागि टिम लिएर मनोनयन दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाने रुटसमेत तोकिएको छ ।

मनोनयन दर्ताका लागि सबै दललाई माघ ५ गते नै मनोनयनपत्र प्रदान गरिसकिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ मुख्य निर्वाचन अधिकृत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जो स्थानीय तह र प्रदेश छाडेर प्रतिनिधिसभा ताक्दैछन्

जो स्थानीय तह र प्रदेश छाडेर प्रतिनिधिसभा ताक्दैछन्
कास्की-२ मा कृष्णको टिकट खोसेर रश्मीलाई, एमाले भित्र खैलाबैला

कास्की-२ मा कृष्णको टिकट खोसेर रश्मीलाई, एमाले भित्र खैलाबैला
प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न लुम्बिनीका ३ प्रदेश सांसदले दिए राजीनामा

प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न लुम्बिनीका ३ प्रदेश सांसदले दिए राजीनामा
रास्वपाले कास्कीका २ क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार, १ मा गनेस, २ मा उत्तम

रास्वपाले कास्कीका २ क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार, १ मा गनेस, २ मा उत्तम
कास्कीमा एमाले उम्मेदवार तय: युवालाई पाखा, पुरानैलाई काखा

कास्कीमा एमाले उम्मेदवार तय: युवालाई पाखा, पुरानैलाई काखा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित