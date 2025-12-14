+
मधेश प्रदेश सांसद साहले दिए राजीनामा

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २२:३४

५ माघ, काठमाडौं । मधेश प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

भोलि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । त्यसअघि दलहरूले धमाधम आफ्ना उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाइरहेको छ ।

यसैबीच प्रदेशसभा र स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

भरतप्रसाद साह
प्रतिक्रिया

