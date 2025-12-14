+
महावीर पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते ११:१२
Photo Credit : हरिकृष्ण गौतम

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले ६ माघमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • उनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् र त्यहाँ पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका छन्।

६ माघ, म्याग्दी ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

आजै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनले म्याग्दी पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । मनोनयनको क्रममा उनले पुराना दलले केही काम नगरेपछि आफू उम्मेदवारी दिन आएको बताएका छन् ।

‘पुरानाले त ३५ वर्षसम्म केही गरेनन् । नयाँले केही गर्छन् कि ?,’ उनले भने, ‘यिनले के गर्छन् अब पछि थाहा हुन्छ । म चाहिँ अहिले कुनै पनि पार्टीको कुरा सुन्दिनँ । पुच्छर हुँदिनँ ।’

महावीर पुन
