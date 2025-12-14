+
+
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगे बालेन (तस्वीरहरू)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका छन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ माघ ६ गते १२:०९

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ६ माघमा झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ।
  • बालेन्द्र शाह समर्थक र बाजागाजासहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए र ठाउँठाउँमा कलससहित स्वागत गरिएको थियो।
  • उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका हुन्।

६ माघ, झापा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका छन् । समर्थक र बाजागाजासहित बालेन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका हुन् ।

बालेनलाई ठाउँठाउँमा कलससहित स्वागत गरिएको थियो । दमक नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले केही बेरमा मनोनयन दर्ता गराउनेछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् ।

 

 

 

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

