काठमाडौं-१ : एमालेका उम्मेदवार आचार्यको मनोनयन दर्ता

६ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका काठमाडौं १ का उम्मेदवार मोहनराज रेग्मीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।
मनोनयन दर्तापछि उनले जलेको सिंहदरबार निर्माणका लागि आफूले उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताएका छन् ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज देशैभर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको काम भइरहेको छ ।
