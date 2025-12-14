+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वडा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार

अगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित दुई वडाध्यक्षहरु उम्मेदवार बनेका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते ११:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा वीरगञ्जका दुई वडाध्यक्ष सुशिल साह कानु र रामकिशोर सिंह उम्मेदवार बनेका छन्।
  • कानुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने सिंह नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भएका छन्।
  • कानुले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उपाध्यक्ष र यूवा संगठनको सदस्य भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए भने सिंहले ०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्व गरेका छन्।

६ माघ, वीरगञ्ज । अगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित दुई वडाध्यक्षहरु उम्मेदवार बनेका छन् ।

०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १० का सुशिल साह कानु र रामकिशोर (पराग) वडा नं. २० का वडाध्यक्ष हुन् ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका कानुले यसपटक रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्प) बाट पर्साको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट २०७० सालमा नगरका उपाध्यक्ष हुँदै ०७१ मा जसपा कै यूवा संगठनको केन्द्रिय सदस्य समेत भएका थिए ।

त्यस्तै वडा नम्बर २० का सिंहले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूबाट राजनीति सुरुवात गरेका हुन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

२०७४ सालमा नेकपा एमालेकातर्फ वडा अध्यक्षमा लडेका सिंह १ मतले हारेका थिए भने ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४ सय १२ विजयी भएका थिए । उनी एमालेको वीरगञ्ज महानगर कमिटीको उपाध्यक्ष समेत थिए ।

 

निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अन्तरिम सरकारका चार मन्त्री चुनावी मैदानमा

अन्तरिम सरकारका चार मन्त्री चुनावी मैदानमा
काठमाडौं- ६ मा कांग्रेसले सबुज बानियाँलाई बनायो उम्मेदवार

काठमाडौं- ६ मा कांग्रेसले सबुज बानियाँलाई बनायो उम्मेदवार
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
रास्वपा मकवानपुरका सभापति पार्टी कार्यालय पुगे, तर टिकट अर्कैले फुत्काए

रास्वपा मकवानपुरका सभापति पार्टी कार्यालय पुगे, तर टिकट अर्कैले फुत्काए
स्याङ्जा-२ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बने झबिलाल

स्याङ्जा-२ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बने झबिलाल
दाङका तीन वटै क्षेत्रमा कस्तो छ निर्वाचन सुरक्षा योजना ?

दाङका तीन वटै क्षेत्रमा कस्तो छ निर्वाचन सुरक्षा योजना ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित