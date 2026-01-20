+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू को कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?

एमालेबाट पटक-पटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेल यसपालि रुपन्देही-२ बाट निर्वाचनमा होमिँदैछन् । यसअघि उनी पाल्पाबाट उठ्ने तय भएको थियो । पछि चर्को विरोध भएपछि एमालले उनलाई रुपन्देहीबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १५:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी २१ फागुनमा गोरखा-२ बाट प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको टिकटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेका छन्।
  • पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, विष्णुप्रसाद पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जनार्दन शर्मा विभिन्न क्षेत्रबाट आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
  • कांग्रेसका डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडा लगायतका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू यसपालि चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी छैनन्।

६ माघ, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू चुनावी मैदानमा छन् ।

यसपालि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुन: चुनावमा होमिने निर्णय गरेका छन् । यसअघि चुनाव नउठ्ने घोषणा गरेका उनी गोरखा-२ बाट निर्वाचनमा होमिएका हुन् ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उनी निर्वाचनमा होमिएका हुन् । यो क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा उनले तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का लागि आफ्नो क्षेत्र छाडिदिएका थिए ।

काङ्ग्रेसबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नुवाकोट-१ बाट निर्वाचन लड्दैछन् । यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ विजयी भएका थिए ।

अर्का अर्थमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन भने रोल्पामा निर्वाचन लड्दैछन् । उनी तेस्रो पटक रोल्पाबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । यसअघि उनी २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।

एमालेबाट पटक-पटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेल यसपालि रुपन्देही-२ बाट निर्वाचनमा होमिँदैछन् । यसअघि उनी पाल्पाबाट उठ्ने तय भएको थियो । पछि चर्को विरोध भएपछि एमालेले उनलाई रुपन्देहीबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो ।

पौडेलले यो क्षेत्रमा २०५६ सालदेखि नै निर्वाचन लड्दै आएका छन् । उनी गत निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । पटक-पटक गरी उनी ८ पटक मन्त्री हुँदा धेरै समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसपालि सुनसरी-४ बाट निर्वाचन लड्दैछन् । सुनसरी-४ मा यसअघि वाम गठबन्धनलाई हराउँदै उनी विजयी भएका थिए । सोही क्षेत्रमा कार्कीलाई कांग्रेसले पुन: टिकट दिएको हो ।

त्यस्तै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । प्रचण्डसँग अलग बनेका उनी यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । रुकम पश्चिमबाट उनी चार पटक विजयी भइसकेका छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत स्वास्थ्यका कारण अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । यसअघि उनी उठ्ने गरेको क्षेत्रमा उनका भाइ प्रकाशशरण महतले टिकट पाएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य पनि यसपालि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अब सक्रिय राजनीति नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी पछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा सक्रिय भएका थिए । नयाँ शक्तिबाट बाहिरिएपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

यस्तै एमालेले यसपालि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भने टिकट दिएन । यसअघि उनी चितवन–१ बाट पराजित भएका थिए । त्यसअघि भने उनी त्यही क्षेत्रबाट विजयी हुँदै आएका थिए ।

एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा चुनावी अभियानमा सहभागी छैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भने यस पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् ।

त्यसैगरी राप्रपा नेता तथा प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि टिकट नपाएपछि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैनन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचन गराउने चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला पनि सक्रिय राजनीतिमा नभएका कारण चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् ।

चुनावी मैदान पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित