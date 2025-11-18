चुनावी मैदानमा १२० दल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२० दलले दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् र आयोगले मंसिर २० गतेसम्म स्वीकृति दिनेछ।
- निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया मंसिर १० गतेदेखि चार दिन थप गरी मंसिर १४ गतेसम्म लम्ब्याएको थियो।
- फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि वेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ र माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता हुनेछ।
१४ मंसिर, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२० दलले दिए निवेदन दिएका छन् । १२० दलभित्र संयुक्त चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने दलहरू पनि रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाप्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि आयोगले अध्ययन गरेर निर्णय दिनेछ ।
अध्ययनका क्रममा दलको संख्या सामान्य रुपमा हेरफेर समेत हुन सक्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १ गतेदेखि मंसिर १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय थियो। तर, दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको र केही दिन समय थप गर्न आग्रह आएको भनेर आयोगले चार दिन समय थप गरेको थियो ।
थप गरिएको समयभित्र १२० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका राजनीतिक दलले आगामी २१ फागुनको चुनावमा भाग लिन पाउनेछन् ।
गत ४ मंसिर २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ८४ दलले चुनाव लडेका थिए । यसपटक चुनाव लड्न चाहने दलको संख्या बढेर १२० पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न र एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नका लागि प्राप्त भएका निवेदनहरू उपर जाँचबुझ गरी योग्यता पुगेका दलहरूलाई यही मंसिर २० गतेसम्ममा आयोगबाट स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आगामी माघ ६ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ।
मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने अवधि माघ ७ गतेलाई तय भएको छ । माघ ८ गते मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवम् निर्णय हुनेछ र सोहीदिन उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
माघ ९ गते उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन चाहे समय दिइनेछ । सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ र गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने छ। यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रम अनुसार मंसिर २१ गते समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन पेश गरेका राजनीतिक दलहरूको नामावली मंसिर २४ गते प्रकाशन हुनेछ ।
आगामी १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने र माघ २० गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि वेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ ।
