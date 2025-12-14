+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कृषि चुनौती सामना गर्न अनुवंशमा आधारित अनुसन्धान र बाली प्रजननमा जोड

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै कृषिमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पहिलो राष्ट्रिय बाली प्रजनन, अनुवंश र बिउ विज्ञान सम्मेलन ६ माघदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
  • सम्मेलनमा ३२ कार्यपत्र र ३६ पोस्टर प्रदर्शनी गरिने र १८ स्टल राखिएको छ।

७ माघ, काठमाडौं । पहिलो राष्ट्रिय बाली प्रजनन, अनुवंश र बिउ विज्ञान सम्मेलन सुरु भएको छ।

हिजो मंगलबारदेखि सुरु सम्मेलन आयोजक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान र बाली प्रजनन तथा अनुवंश समाज नेपाल (पिब्याग्सन) हुन् । सम्मेलनमा जिन बैंक, लिबर्ड र अक्सफाम लगायत संस्था सहआयोजक छन् ।

यसको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कृषिका चुनौतीको सामना अनुवंशमा आधारित अनुसन्धानबाट मात्र गर्न सकिने बताए । सशक्त बाली प्रजनन माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको लगानी लाभदायी बनाउने उपयुक्त नीति निर्माणमा सम्मेलनले दिने सुझाव सहयोगी हुने आशा उनले व्यक्त गरे ।

नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले बाली प्रजनन र बिउ विज्ञानले नै कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । बजार र उपभोक्ता माग अनुसार अनुसन्धान आवश्यक रहेको र यस्ता अनुसन्धानमा सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नार्कले बहुपक्षीय सहभागितामा आधारित बृहत परियोजना सञ्चालन गर्न अग्रसर रहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव नरेश सुवेदीले जलवायु परिवर्तन र अनुवंश संरक्षण जस्ता विश्वव्यापी साझा समस्यामा सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा प्रकृति संरक्षण कोष र नार्कबीचको सहकार्य उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरे ।

पिब्याग्सन अध्यक्ष डा. बालकृष्ण जोशीले नेपालमा अनुवंशको उपयोग जरुरी भएको र यसलाई राष्ट्रिय नीति नै बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमा मन्त्री परियारले जीवन श्रेष्ठलाई टप साइटेड रिसर्च पुरस्कार, डा. दामोदर पौडेललाई गोल्डेन सिड पुरस्कार र डा. राजेन्द्र दराईलाई बाली प्रजनन पुरस्कार प्रदान गरे ।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ७ वटा सत्रमा ३२ कार्यपत्र र ३६ पोस्टर प्रदर्शनी गरिने जानकारी राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले दिए ।

कृषिका विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रसारकर्ता, व्यवसायी र किसानको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा विभिन्न संस्था र उत्पादकका १८ स्टल पनि राखिएका छन् ।

अनुवंश र बिउ विज्ञान सम्मेलन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‍ बाली प्रजनन तथा अनुवंश समाज नेपाल राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान राष्ट्रिय बाली प्रजनन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित