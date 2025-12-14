सिरहामा ‘संयुक्त निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन

७ माघ, सिरहा । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिर्चैया नगरपालिकाको जीवा खोला क्षेत्रमा ‘संयुक्त निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन गरिएको छ ।
नन्दावक्स गणको पहल तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको संयोजनमा संयुक्त निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास सञ्चालन गरिएको हो ।
अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी गरी करिब ४०० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
अभ्यासको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई मतदानस्थल तथा मतदानकेन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिनु र निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने विभिन्न परिस्थितिका लागि तयारी गर्नु रहेको छ ।
अभ्यासको क्रममा सुरक्षा फौजले सम्भावित जोखिम र आपतकालीन परिघटनाहरूमा गरिने सुरक्षात्मक कारबाहीको अभ्यास प्रदर्शन गरेको थियो ।
जिल्ला अधिकारीहरूका अनुसार यस अभ्यासले निर्वाचनमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यका साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश डा. प्रकाश उप्रेती, न. २७ बाहिनीपति सहायक रथी नारायणबहादुर थापा, क्षेत्र नं. ४ का निर्वाचन अधिकृत शिव वाग्ले र जिल्ला निर्वाचन अधिकृत राजन श्रीवास्तव उपस्थित थिए।
