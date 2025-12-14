यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

८ माघ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ६०, आलु रातो प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४४ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ५०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो ८०, काउली तराई प्रतिकिलो ६०, रातो मूला प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १००, तिते करेला प्रतिकिलो १६०, लौका प्रतिकिलो ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो २४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४५, सलगम प्रतिकिलो ८०, भिन्डी प्रतिकिलो १३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ५५, पिँडालु प्रतिकिलो ७० र स्कुस प्रतिकिलो ८० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ३५, पालुङ्गो प्रतिकेजी ८०, चमसुर प्रतिकिलो ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ४५, मेथी प्रतिकिलो ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ५०, बकुला प्रतिकिलो ९०, तरुल प्रतिकिलो ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ५००, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी १,००० र कुरिलो प्रतिकिलो १,८५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजीवन प्रतिकेजी ४२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ११०, जिरीको साग प्रतिकिलो १२०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ७०, सेलरी प्रतिकिलो २००, पार्सले प्रतिकिलो ६००, सौफको साग प्रतिकिलो ८०, पुदिना प्रतिकिलो ३८०, गान्टे मुला प्रतिकिलो ८०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो ४०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी २६० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २८०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (दर्जन) १८०, कागती प्रतिकिलो ११०, अनार प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १६५, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो १००, मौसम प्रतिकिलो १३०, जुनार प्रतिकिलो १३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६५ रहेको छ ।
निबुवा प्रतिकिलो ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ११०, लप्सी प्रतिकिलो १२०, किनु प्रतिकिलो १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो ५००, किबी प्रतिकिलो २८० र एभोकाडो प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो ८०, अदुवा प्रतिकिलो ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो १३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ६५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो ६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २३५, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,००० ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ ।
