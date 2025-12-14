+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

138/7 (20)
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

140/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Netherlands won by 2 runs

Nepal Women

138/7(20)
vs

Netherlands Women

140/5(20)
WC Series
Nepal Women
138/7 (20)
VS
Netherlands won by 2 runs
Won Netherlands Women
140/5 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

भोलिदेखि लाग्दै ३ फिल्म : ‘परिवर्तन’ देखि एआई न्यायाधीशको कथा ‘मर्सी’ सम्म

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबारदेखि नेपाली एक्सन ड्रामा फिल्म 'परिवर्तन', हलिउडको 'मर्सी' र बलिउडको 'बोर्डर २' देशभर रिलिज हुँदैछन्।
  • 'परिवर्तन' फिल्मले १०४ शोज पाएको छ र यो निडर प्रहरी र साहसी व्यक्तिको संघर्षको कथा भन्छ।
  • 'मर्सी' फिल्ममा डिटेक्टिभले एआई न्यायाधीशसामु ९० मिनेटमा निर्दोषता साबित गर्नुपर्ने कथा छ।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि ३ प्रतीक्षित फिल्म हलमा रिलिज हुँदैछन् । सुशील श्रेष्ठ स्टारर नेपालको एक्सन ड्रामा ‘परिवर्तन’, हलिउडको एक्सन-क्राइम ‘मर्सी र सन्नी देओल स्टारर बलिउडको ‘बोर्डर २ ।’

रिलिजअघि हलले यी सबै फिल्मको एड्भान्स टिकट बिक्री थालेका छन् ।

विजय केरुङ निर्देशित नेपाली भाषाको फिल्म ‘परिवर्तन’ को रनटाइम १३३ मिनेट र पीजी सर्टिफिकेट छ । यो फिल्मले देशब्यापी १०४ शोज पाएको छ ।

‘परिवर्तन एक्सन–ड्रामा फिल्म हो, जसले साहस, त्याग र वास्तविक बदलाबको लागि गरिने संघर्षको कथा भन्छ । यो फिल्म रक्षा नामक एक निडर प्रहरी अधिकृतको वरिपरि घुम्छ, जसको सरुवा गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारले थलिएको एउटा गाउँमा हुन्छ । त्यहाँ उनको भेट पारससँग हुन्छ, जो अन्यायको विरुद्धमा डटेर उभिने एक साहसी व्यक्ति हो ।

उनीहरूबीचको टकराव बढ्दै जाँदा, कथामा एउटा यस्तो मोड आउँछ जसले रक्षाको कर्तव्य र पारसको निष्ठालाई एक–अर्काको विरुद्धमा उभ्याइदिन्छ । प्रेम, कानुन र बढ्दो हिंसाको बीचमा फसेका उनीहरूले गाउँलाई कब्जामा राख्ने शक्तिसँग लड्नुपर्ने हुन्छ । समाजलाई साँच्चिकै आवश्यक परेको ‘परिवर्तन’ ल्याउन उनीहरूले कस्तो संघर्ष गर्छन् भन्ने नै यो फिल्मको मुख्य सार हो ।

यो फिल्ममा सुशील श्रेष्ठ, अञ्जना बराइली, करिश्मा मानन्धर, बुद्धि तामाङ लगायतको अभिनय छ ।

हलिउडको प्रतीक्षित फिल्म ‘मर्सी’ पनि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । क्रिस प्राट र रेबेका फर्गुसन स्टारर फिल्मको रनटाइम १०० मिनेट र सर्टिफिकेट पीजी छ । यो फिल्मलाई एक्सन– क्राइम जनरामा राखिएको छ ।

निकट भविष्यको पृष्ठभूमिमा आधारित यो फिल्मको कथामा, एक डिटेक्टिभ (क्रिस प्राट) आफ्नै श्रीमतीको हत्याको आरोपमा अदालतको कठघरामा उभिएका छन् ।

उनको भाग्यको फैसला अब कुनै मान्छेले नभई एउटा अत्याधुनिक ‘एआई न्यायाधीश’ (रेबेका फर्गुसन) ले गर्नेछ, जुन प्रविधिलाई एक समय उनले आफैँले ठूलो समर्थन गरेका थिए । त्यो एआईले अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि उनीसँग आफ्नो निर्दोषता साबित गर्न मात्र ९० मिनेटको समय छ । समय सकिनु अघि उनले आफूलाई बचाउन सक्छन् कि प्रविधिको न्यायको शिकार हुन्छन् ? यो थाहा पाउन फिल्म नै हेर्नुपर्छ ।

शुक्रबार नै बलिउड फिल्म ‘बोर्डर २’ पनि रिलिज हुँदैछ । एक्सन र ऐतिहासिक कथावस्तुमा बनेको फिल्ममा सन्नी देओल, वरुण धवन, दिलजित दोसाँझ र अहान सेट्ठी शीर्ष भूमिकामा छन् । यो फिल्मको रनटाइम ३ घण्टा २० मिनेट छ ।

परिवर्तन मर्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित