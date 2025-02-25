पीएम कप जिल्ला छनोटको खेलमा अमितको दोहोरो शतक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सप्तरी जिल्ला छनोटमा कंकालिनी सप्तरीका ब्याटर अमित कुमार यादवले दोहोरो शतक प्रहार गरेका छन् ।
बिहीबार भइरहेको लोहजरा सप्तरीविरुद्धको खेलमा ओपनिङ गरेका अमितले १७५ बलमा २७८ रनको शानदार पारी खेलेका हुन् । यस क्रममा उनले ३८ चौका र १२ छक्का प्रहार गरे ।
उनको दोहोरो शतक मद्दतमा कंकालिनीले ४७ ओभरमा अलआउट हुँदै ३९४ रन बनायो ।
अहिले लोहजराले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ ।
