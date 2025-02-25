च्याम्पियन्स लिग फुटबल : स्लाभिया प्राहामाथि बार्सिलोनाको जित

८ माघ, काठमाडौं । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले जित हासिल गरेको छ ।
बार्सिलोनाले स्लाभिया प्राहालाई ४-२ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा फर्मिन लोपेजले २ गोल गर्दा डानी ओल्मो र रोबर्ट लेवान्डोस्कीले एक-एक गोल गरे । स्लाभियाका लागि भासिल कुसेजले एक गोल गरे भने लेवान्डोस्कीबाट भएको आत्मघाती गोल उपहार पायो ।
खेलमा सुरुवाती अग्रता भने स्लाभियाले लिएको थियो । १०औं मिनेटमा कुसेजले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । फर्मिन लोपेजले ३४औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए भने उनले ४२औं मिनेटमा गोल गरेपछि बार्सिलोना अगाडि आएको थियो ।
यद्यपी त्यसको दुई मिनेटपछि लेवान्डोस्कीबाट आत्मघाती गोल हुँदा पहिलो हाफअघि खेल फेरि बराबरीमा आएको थियो ।
दोस्रो हाफको ६३औं मिनेटमा ओल्मोले गोल गरेपछि बार्सिलोना ३-२ ले अगाडि आयो । ७०औं मिनेटमा लेवान्डोस्कीले गोल गर्दै बार्सिलोनाको ४-२ को जित पक्का गरे ।
जितपछि ७ खेलमा १३ अंक जोडेको बार्सिलोना नवौं स्थानमा उक्लिएको । स्लाभिया प्राहा ३ अंकसहित ३४औं स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4