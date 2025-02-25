गण्डकी हिरोजले कोशी पाथीभरा इन्डो नेपाल टी-२० च्याम्पियनसिप खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरा एभेन्जर्सको डेभलपमेन्ट टिम गण्डकी हिरोजले झापामा हुने कोशी पाथीभरा इन्डो नेपाल टी-२० च्याम्पियनसिप क्रिकेट खेल्ने भएको छ।
- प्रतियोगिता माघ २१ देखि २९ गते (फेब्रुअरी ४ देखि १२) झापा मेची क्याम्पस क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ।
- प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका ८ टोली सहभागी हुनेछन् र विजेताले ५ लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्।
७ माघ, काठमाडौं । पोखरा एभेन्जर्सको डेभलपमेन्ट टिम गण्डकी हिरोजले झापामा आयोजना हुने कोशी पाथीभरा इन्डो नेपाल टी-२० च्याम्पियनसिप क्रिकेट खेल्ने भएको छ ।
यही माघ २१ देखि २९ गतेसम्म (फेब्रुअरी ४ देखि १२) सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी कूल ८ टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् । प्रतियोगिताको खेलहरु झापा मेची क्याम्पस क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
समूह चरणका खेलहरु फेब्रुखरी ४ देखि १० सम्म हुनेछ । यस्तै सेमिफाइनलका खेलहरु फेब्रुअरी ११ मा हुनेछ भने फाइनल फेब्रुअरी १२ मा हुनेछ ।
भद्रपुर क्रिकेट क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितालाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ झापाको सहयोग रहनेछ ।
प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ५ लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले ३ लाख हात पार्नेछ ।
