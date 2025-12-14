हिमाली क्षेत्रमा आवागमन नगर्न हुम्ला प्रशासनको आग्रह 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले ८ माघमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना भन्दै आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको छ।
- नाम्खा गाउँपालिका-६ को न्यालु लेक, लिमी लाप्चा र नारा लेक क्षेत्रमा आउजाउ नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
- जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमपातको पूर्वानुमान गरेपछि प्रशासनले उच्च सर्तकता अपनाउन भनेको छ।
८ माघ, हुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी उच्च हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना भएको भन्दै आउजाउ नगर्न भनेको हो ।
जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ को लिमी क्षेत्रमा पर्ने न्यालु लेक, लिमी लाप्चा र नारा लेकमा आउजाउ नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमपातको पूर्वानुमान गर्दै सूचना जारी गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले सचेत गराएको हो ।
हिमपात हुने सम्भावना भएपछि उच्च सर्तकता अपनाउन प्रशासनको अनुरोध छ ।
