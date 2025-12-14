+
हिमाली क्षेत्रमा आवागमन नगर्न हुम्ला प्रशासनको आग्रह 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १७:०७

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले ८ माघमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना भन्दै आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको छ।
  • नाम्खा गाउँपालिका-६ को न्यालु लेक, लिमी लाप्चा र नारा लेक क्षेत्रमा आउजाउ नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमपातको पूर्वानुमान गरेपछि प्रशासनले उच्च सर्तकता अपनाउन भनेको छ।

८ माघ, हुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको छ ।  बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी उच्च हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना भएको भन्दै आउजाउ नगर्न भनेको हो ।

जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ को लिमी क्षेत्रमा पर्ने न्यालु लेक, लिमी लाप्चा र नारा लेकमा आउजाउ नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमपातको पूर्वानुमान गर्दै सूचना जारी गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले सचेत गराएको हो ।

हिमपात हुने सम्भावना भएपछि उच्च सर्तकता अपनाउन प्रशासनको अनुरोध छ ।

हुम्ला
