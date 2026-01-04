प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : एमाले हुम्लाबाट दल रावलसहित ३ जना सिफारिस

२४ पुस, सुर्खेत । नेकपा एमाले हुम्लाले दल रावलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सम्भावित तीन उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एमाले हुम्लाको बुधबार सदरमुकाम सिमकोटमा बसेको बैठकले दल रावलसहित दल फडेरा र सौमती ऐडीको नाम सिफारिस गरेको हो । तीन जनामध्ये रावल संसदीय अभ्यास गरेका र अनुभवी नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका रावल एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् । उनी ०७४ मा प्रदेश सभा चुनाव जितेर प्रदेशको मन्त्री बनेका थिए ।
सिफारिस भएका अर्का उम्मेदवार दल फडेरा भने ०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा अदानचुली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए । उनी त्यसलगत्तै भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि हार व्यहोरेका थिए ।
महिलातर्फ सौमती ऐडीको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ ।
