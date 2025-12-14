यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यककी पिंकी ओखलढुंगाबाट चुनाव लड्दै

८ पुस, ओखलढुंगा । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पिंकी राई चुनावी मैदानमा छिन् । उनी समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् ।
उनको उम्मेदवारीले जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्व गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
लामो समयदेखि बहिष्करण र विभेद् भोग्दै आएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाज संसद्मा पुर्याउने उद्देश्यले आफू चुनावी मैदानमा होमिएको राईको भनाइ छ ।
राईको उम्मेदवारीलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक राजनीतितर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टीले देशभरका छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी दिएको जनाएको छ ।
