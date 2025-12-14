+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यककी पिंकी ओखलढुंगाबाट चुनाव लड्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १८:१२

८ पुस, ओखलढुंगा । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पिंकी राई चुनावी मैदानमा छिन् । उनी समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् ।

उनको उम्मेदवारीले जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्व गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

लामो समयदेखि बहिष्करण र विभेद् भोग्दै आएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाज संसद्मा पुर्‍याउने उद्देश्यले आफू चुनावी मैदानमा होमिएको राईको भनाइ छ ।

राईको उम्मेदवारीलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक राजनीतितर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।

समावेशी समाजवादी पार्टीले देशभरका छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी दिएको जनाएको छ ।

पिंकी राई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?

राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?
राष्ट्रिय लिग फुटबलमा संकटा र फ्रेन्ड्सको गोलरहित बराबरी

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा संकटा र फ्रेन्ड्सको गोलरहित बराबरी
काठमाडौं-५ : पुराना ‘हेभिवेट’ लाई नयाँको चुनौती

काठमाडौं-५ : पुराना ‘हेभिवेट’ लाई नयाँको चुनौती
रास्वपाबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका साहको उम्मेदवारी फिर्ता

रास्वपाबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका साहको उम्मेदवारी फिर्ता
आइसल्यान्ड पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

आइसल्यान्ड पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
एक यस्तो देश, जहाँका युवकको शुक्रकीट किन्न विश्वभर महिलाको होडबाजी

एक यस्तो देश, जहाँका युवकको शुक्रकीट किन्न विश्वभर महिलाको होडबाजी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित