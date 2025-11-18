+
अर्घाखाँचीमा एउटै वडाका ४ जना उम्मेदवार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १२:३४

९ माघ, अर्घाखाँची । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्घाखाँची जिल्लामा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ४ जना उम्मेदवार एउटै वडाका रहेका छन् ।

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बागीका ४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट  पिताम्बर भुसाल, नेपाली कम्युनिस्ट पाटीबाट राम बहादुर चौहान, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रवि शाह र हिमाल भुसाल मालारानी गाउँपालिका ५ बागी एउटै गाउँका रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका विष्णुप्रसाद खनाल मुस्कान मालारानी गाउँपालिका ४ खनका हुन् । मालारानी गाउँपालिकाका ५ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा विभिन्न पाटी र स्वतन्त्र गरि एक महिलासहित १५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । (अर्घाखाँचीबाट प्रेमनारायण आचार्य)

अर्घाखाँची
