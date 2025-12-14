+
देशभर ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिएर उम्मेदवारी

२०८२ माघ ९ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले देशभर ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन्।
  • देशभर ३ हजार ४८७ उम्मेदवारले मनोनयन गराएका थिए र ५ जनाविरुद्ध दाबी विरोध परेको थियो।
  • दाबी विरोधमा १ जनाको खारेज भएको र अन्य ४ जनाको यथावत रहेको आयोगले जनाएको छ।

९ माघ, काठमाडौं । देशभर ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले देशभर ३ हजार ४८७ उम्मेदवारले मनोनयन गराएका थिए । सो मध्येबाट ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

‘देशभर जम्मा ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी आयोगमा छ,’ शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको पत्ररका सम्मेलनमा उनले भने ।

त्यस्तै, ५ जनाविरुद्ध दाबी विरोध परेको थियो । जसमा १ जनाको मात्रै खारेज भएको र अन्य ४ जनाको यथावत रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

