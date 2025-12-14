+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सल्यानमा राईको उम्मेदवारी फिर्ता

0Comments
Shares
अमृत बाबु बुढाथोकी अमृत बाबु बुढाथोकी
२०८२ माघ ९ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन्तोषकुमार राईले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
  • उनीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुलाबजंग शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
  • राईले २०४६ सालदेखि २७ वर्षसम्म नेकपा एमाले पार्टी निर्माणमा संलग्न रहेर भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै पार्टीमा फिर्ता भएको घोषणा गरेका छन्।

९ माघ, सल्यान । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका सन्तोषकुमार राईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर शुक्रबार राईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

उनले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीसँग परामर्श गरेपछि उम्मेदवारी फिर्ताको निर्णयमा पुगेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुलाबजंग शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालदेखि २७ वर्षसम्म आफू नेकपा एमाले पार्टी निर्माणमा संलग्न रही महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै राईले भनेका छन्, ‘अब औपचारिक रूपमा पार्टीमा फिर्ता भएको घोषणा गर्दछु ।’

सन्तोषकुमार राई
लेखक
अमृत बाबु बुढाथोकी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रञ्जित गजमेरको संगीतमा फिल्म ‘श्री बुकुरो’ को गीत सार्वजनिक

रञ्जित गजमेरको संगीतमा फिल्म ‘श्री बुकुरो’ को गीत सार्वजनिक
गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्न कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाशको प्रस्ताव

गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्न कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाशको प्रस्ताव
प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना

प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी पूरा, पर्सि बिहान ९ बजेदेखि मतदान

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी पूरा, पर्सि बिहान ९ बजेदेखि मतदान
प्रचण्ड-माधवको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै हरिबोलले भने- विद्रोहको झण्डा उठाएँ

प्रचण्ड-माधवको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै हरिबोलले भने- विद्रोहको झण्डा उठाएँ
बालसुधार गृह झडप प्रकरण: दीर्घकालिन समाधानको लागि उच्चस्तरीय सक्रियता

बालसुधार गृह झडप प्रकरण: दीर्घकालिन समाधानको लागि उच्चस्तरीय सक्रियता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित