सल्यानमा राईको उम्मेदवारी फिर्ता

- सन्तोषकुमार राईले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
- उनीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुलाबजंग शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- राईले २०४६ सालदेखि २७ वर्षसम्म नेकपा एमाले पार्टी निर्माणमा संलग्न रहेर भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै पार्टीमा फिर्ता भएको घोषणा गरेका छन्।
९ माघ, सल्यान । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका सन्तोषकुमार राईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर शुक्रबार राईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।
उनले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीसँग परामर्श गरेपछि उम्मेदवारी फिर्ताको निर्णयमा पुगेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुलाबजंग शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
२०४६ सालदेखि २७ वर्षसम्म आफू नेकपा एमाले पार्टी निर्माणमा संलग्न रही महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै राईले भनेका छन्, ‘अब औपचारिक रूपमा पार्टीमा फिर्ता भएको घोषणा गर्दछु ।’
