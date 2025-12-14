राष्ट्रिय सभामा २ वटा संसदीय समितिका प्रतिवेदन पेश

९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा २ वटा संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले राष्ट्रिय सदाचार सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पर्यटन विधेयक २०८१ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनमा मुलुकको सदाचार र पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा व्यापक सुझाव सरकारलाई दिइएको बताइएको छ ।
