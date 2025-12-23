+
राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय वामदेव र भगवतीले पनि दिए राजीनामा

राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय वामदेव गौतम र भगवती न्यौपानेले पनि राजीनामा दिएका छन् । 

२०८२ माघ ४ गते १२:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतम र भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका छन्।
  • नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न लागेका छन्।
  • तीनै सदस्यको कार्यकाल फागुन २० मा सकिन लागेको थियो र उनीहरूले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय वामदेव गौतम र भगवती न्यौपानेले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले उनीहरूको राजीनामा प्राप्त भएको जनाएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । तीनै जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुँदैछन् ।

नारायणकाजीले २०७० मा मकवानपुरमा चुनाव लडेका थिए । उनले २०७४ गोरखामा चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि उनी २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार भए र जिते । ६५ वर्षीय श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल पनि आगामी फागुन २० मा सकिंदैथियो । एक महिनाअगाडि राजीनामा दिएर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन लागेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सदाबहार उम्मेदवार

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पर्सी उम्मेदवारी दर्ताको समय छ । त्यसको दुई दिन अगाडि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

त्यस्तै ७७ वर्षीय वामदेव गौतमले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन राष्ट्रियसभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

गौतम २०४८ मै चुनाव जितेका थिए । २०५१ फेरि जिते । २०५३ सालमा त उनी गृहमन्त्री नै बने । २०५६ सालको चुनावमा गौतम पराजित भए । २०६४ मा पनि हारे । गौतम २०७० मा बर्दिया १ का साथै प्युठान १ बाट विजयी भए । २०७४ मा पुनः बर्दिया १ बाट उम्मेदवार भए र हारे। चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभामा गए। १ असोज २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरिन्। उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिंदैछ ।

राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिन लागेपछि उनी फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुँदैछन् । उनी बहुदल यताका सदाबहार उम्मेदवार हुन् ।

भागवती न्यौपानेको कार्यकल पनि आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि राजीनामा दिएर उनी पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न लागेकी छन् ।

न्यौपाने २०७४ सालको चुनावमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन् । २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार भइन र झण्डै ६ वर्ष काम गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा
