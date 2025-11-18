पाल्पामा १६ जनाको उम्मेदवारी कायम

९ माघ, पाल्पा । पाल्पा क्षेत्र नं २ मा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । अब यहाँ १६ जना उम्मेदवार कायम रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत माघ ६ गते १४ दल र ३ स्वतन्त्रसहित १७ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका देवीप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि १६ जनाकाे कायम भएकाे मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालय तानसेनले जनाएकाे छ । भण्डारीले एमालेका उम्मेदवार ठाकुर गैरेलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
