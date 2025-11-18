विष्णु पौडेल रूपन्देहीमै फर्किंदा पाल्पा- २ मा राउतलाई टिकट, गैरेले पाएनन्

५ माघ, पाल्पा । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल रूपन्देही-२ बाटै उम्मेद्वार बन्ने भएपछि पाल्पा-२ मा रामबहादुर राउतले टिकट पाएका छन् ।
गत शनिबार बेलुका पाल्पा-२ बाट पौडेल उम्मेद्वार बन्ने निर्णय भएको थियो । आइतबार भने एकल सिफारिस भएको रूपन्देही-२ बाटै पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको हो ।
पौडेल आफ्नो पुरानै क्षेत्रमा फर्किने भएपछि पाल्पा-२ मा राउतले टिकट पाएका हुन् । पाल्पा-२ मा राउतसँगै ठाकुर गैरे र नारायणी शर्माको नाम सिफारिस भएको थियो । पौडेल आफ्नै क्षेत्र फर्किँदा गैरेले स्थान पाउने बताइए पनि पाएनन् ।
