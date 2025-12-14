वीरगञ्जमा महानगरले ‘रेलवे म्युजियम’ बनाउने

१० माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बीपी उद्यान छेउको जग्गामा ‘रेल्वे म्युजियम’ निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम अघि बढाएको छ ।
महानगरकोे गत असार ९ गते सम्पन्न १३ औँ नगरसभामा नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘रेलवे म्युजियम’ निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।
वीरगञ्जबाटै नेपालमा पहिलोपटक रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल सेवा सुरु भएको भन्दै रेल सेवा स्थापना भएको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुराना रेल्वे संरचना, सामग्री तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण र पुन:प्रयोग गरी ‘रेल्वे म्युजियम’ निर्माण गरिने बताएका थिए ।
यसक्रममा आज उक्त क्षेत्रमा रहेका रेल्वेका पुराना संरचना, झाडी, अनावश्यक रुख तथा फोहर हटाउँदै सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा मेयर सिंहले ‘रेलवे म्युजियम’ वीरगञ्जको पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताए ।
नेपालमा रेल सेवाको सुरुवात वीरगञ्जबाट भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई भावी पुस्तासम्म पुर्याउन रेल्वे म्युजियम आवश्यक रहेको बताए ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जग्गालाई सफा र व्यवस्थित बनाउँदै निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले सरसफाइ गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4