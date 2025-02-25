News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० माघ, काठमाडौं । आईसीसीले आगामी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ बाट बंगलादेशलाई हटाएर स्कटल्याण्डलाई समावेश गरेपछि पाकिस्तानको सहभागिता पनि अनिश्चित बनेको छ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का अध्यक्ष मोहसिन नक्वीले पाकिस्तान सरकारसँग छलफलपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताएका छन्। नक्वीले आईसीसीमाथि ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ अपनाएको आरोप लगाउँदै बंगलादेशमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘विश्वकप खेल्ने वा नखेल्ने निर्णय सरकारको हुनेछ। हामी सरकारको निर्देशन मान्छौं, आईसीसीको होइन’ उनले भने।
बंगलादेशले भारतमा खेल्न असुरक्षित भएको भन्दै आफ्ना खेल श्रीलंकामा सार्न माग गरेको थियो। तर आईसीसीले उक्त माग अस्वीकार गर्दै अन्ततः बंगलादेशलाई प्रतियोगिताबाट हटाएर स्कटल्यान्डलाई समावेश गरेको छ ।
पाकिस्तानले यस विषयमा बंगलादेशको समर्थन गर्दै आएको थियो। यदि पाकिस्तान सरकारले नखेल्ने निर्णय गरेमा, आईसीसीले थप अर्को टिम समावेश गर्न सक्ने नक्वीको भनाइ छ।
यदि त्यसो भएमा युगान्डाले मौका पाउन सक्छ । हाल टी-२० विश्वकप खेल्नेबाहेकका टोलीहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा युगान्डा (२१औं वरियतममा) छ ।
टी–२० विश्वकप २०२६ भारत र श्रीलंकाको संयुक्त आयोजना हुनेछ। पाकिस्तानले आफ्ना सबै खेल श्रीलंकामा खेल्ने तय भएको छ ।
-क्रिकइन्फोबाट
