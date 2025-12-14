ओलीलाई गोकुल बास्कोटाको जवाफ- पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रजातान्त्रिक गुण होइन

१० माघ, काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट वितरणबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति एकपछि अर्को नेताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
योगेश भट्टराई, विन्दा पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकुल बास्कोटाले चुनाव जित्ने आधार नभएकाले टिकट नदिइएको ओलीको भनाइप्रति नेताहरुले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
अरू नेताले जस्तै गोकुल बाँस्कोटाले पनि ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ फर्काएका छन् ।
बाँस्कोटाले मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रजातान्त्रिक गुण नभएको तर्क गरको छन् ।
‘सत्य जाँचुन कि आफ्नै आग्रह । आगो छादुन बरफ बर्षाउन् । त्यो मेरो विषय परेन,’ बाँस्कोटाले लेखेका छन्, ‘मेरो धर्म, कर्तव्य र दायित्व म भुलन सक्दिनँ । पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रजातान्त्रिक गुण होइन ।’
