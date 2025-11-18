+
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा गलत संस्कार देखियो : गोकुल बास्कोटा

‘यहाँ त हार्दा एमाले हार्ने हो, जित्दा एमाले नै । अर्को कोही हार्दैन, अर्को कोही जित्दैन । यसकारण यस्तो संस्कार निरुत्साहित गरौं, यस्तो संस्कार जो कसैले गरेको भएपनि राम्रो होइन । यो घातक हुन्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते ११:५३

  • नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किनुलाई घातक संस्कार भनेका छन्।
  • बास्कोटाले प्रतिनिधि छनोटमा स्थापित विधि र पद्धति अंगाल्नुपर्ने र जालझेल, षडयन्त्र नगर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
  • उनले प्रतिनिधि छनोटमा बल प्रयोगले विचारको ठाउँमा कुनै अर्थ नरहेको प्रश्न उठाएका छन्।

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले पार्टीको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटका सन्दर्भमा गलत संस्कार देखिन पुगेको बताएका छन् ।

विगतका समेत प्रतिनिधि भएर महाधिवेशनमा भाग लिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रतिनिधि छनौटमा पाखुरा सुर्कनुलाई घातक संस्कारको संज्ञा दिएका हुन् ।

‘चौथोमा विषेश कार्यक्रम सफल पार्न भनेर ईलाका वाईएलले (युथ लिग) बदम, मकै शिला खोजर सहयोग पठाइयो । तर पाँचौंदेखि आजसम्म (सातौं बाहेक) प्रतिनिधिकै रूपमा सहभागी हुने अवसर पाइयो,’ बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रायः सबैमा नीति विचारकै बहस चर्किए, अहिले प्रतिनिधि छनौटमा पाखुरा सुर्केको सुनियो । यो घातक संस्कार हुर्कन दिन हुँदैन ।’

महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा केही जिल्लामा विवाद भएको छ । यस सन्दर्भमा बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत खबरदारी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि छनोटमा स्थापित विधि र पद्धति अंगाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘पाखुरा सुर्किनु राम्रो हो त ?’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधि चयन कि भोटिङ कि सहमतिबाट हुन्छ । तर जालझेल गरेको छ, षडयन्त्र गरेको छ, कुस्ती खेलेको छ । यो एमालेको संस्कार होइन ।’

यसअगाडिका महाधिवेशनमा नीतिको बहस हुने गरेको पनि उनले स्मरण गरे । ‘पाँचौं महाधिवेशनमा नीतिकै बहस भयो । छैटौंमा पनि नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा अलिकति घाच्चघुच्च चाहिँ भयो । तर, बहस दुइटा मतको बारेमा भयो । प्रगतिशील सुधार कि शक्ति सञ्चयको कार्यनीति भन्नेमा बहस भयो ।’

पाँचौं महाधिवेशनमा त जनताको बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद, परिमार्जित नौलो जनवाद, वातावरणीय जनवादसहित अनेक विषयमा बहस र छलफल चलेको उनले बताए । तर, प्रतिनिधि चयनमा अहिले जस्तो नभएको बास्कोटाको अनुभव छ ।

‘त्यसबेला अनेक विषयमा छलफल चले । तर, प्रतिनिधि चयनमा हाट्टहुट्, काङ्लाङकुङ्लुङ केही पनि भएन ।’ बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिलेको महाधिवेशनमा नेतृत्व छान्नका लागि केन्द्रित भएकाले नीतिबारे कम छलफल भए पनि प्रतिनिधि छनोटमा एमालेको संस्कार कायम राख्न नसकेको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘महोत्तरीतिर हेरेको थिएँ– एउटाको भोट अर्कोले हालेको छ । अविश्वास भन्ने संस्कार त होइन नि । आम चुनावमा त त्यस्तो गरेको मन पर्दैन ।’

यस्तो कार्य आम चुनावमा गर्दा पार्टी जित्ने हुँदा समेत मन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यहाँ त हार्दा एमाले हार्ने हो, जित्दा एमाले नै । अर्को कोही हार्दैन, अर्को कोही जित्दैन । यसकारण यस्तो संस्कार निरुत्साहित गरौं, यस्तो संस्कार जो कसैले गरेको भएपनि राम्रो होइन । यो घातक हुन्छ ।’

उनी प्रश्न गर्छन, ‘विचारको ठाउँमा बलबाहुले के अर्थ राख्छ र ?’

गोकुल बास्कोटा नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
प्रतिक्रिया
