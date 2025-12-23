+
काभ्रे-२ मा बास्कोटाले पाएनन् टिकट, ब्याञ्जु बने उम्मेदवार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते २१:३४

४ माघ, काभ्रे । नेकपा एमालेले काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट अशोककुमार ब्याञ्जुलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

यो क्षेत्रबाट यसअघि उम्मेदवार बन्दै आएका गोकुल बास्कोटाले भने टिकट पाएनन् । शनिबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा यो क्षेत्रको उम्मेदवार तय भएको थिएन ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट टुंग्याउने जिम्मा दिइएको थियो ।

जस अनुसार, ब्याञ्जुलाई काभ्रे–२ को टिकट दिइएको हो ।

गोकुल बास्कोटा
