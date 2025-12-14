राष्ट्रिय सभा : गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेका जगत र सम्झना विजयी

११ माघ, पोखरा । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका जगत तिमिल्सिना र नेकपा एमालेकी सम्झना देवकोटा विजयी भएका छन् ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनका उम्मेदवार तिमिल्सिना र देवकोटा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतले विजयी भएका हुन् ।
अन्य क्लष्टरबाट कांग्रेसका जगतले ५ हजार ३३ मतभार पाएका छन् भने एमालेकी सम्झना ५ हजार १४ मतभारका साथ विजयी भएकी छन् ।
गण्डकीका २ सय २८ मतदातामध्ये २ सय २३ जना मतदानमा सहभागी भएका थिए । राप्रपाका २ जना सांसद र सत्ता गठबन्धनका ३ जना पालिका प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी भएनन् ।
गठबन्धनका उम्मेदवारले ५ हजार १ सय ५ मतभार पाउनुपर्नेमा देवकोटाले ९१ मतभार कम पाएकी छन् भने तिमिल्सिनाले ७२ मतभार कम पाएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट महिलामा गोमा घिमिरे र अन्यमा कपिल लामा प्रतिस्पर्धी थिए ।
नेकपाकी गोमाले ९४१ मतभार प्राप्त गरिन् भने कपिलले ९४१ मतभार पाए ।
जनमोर्चाका शंकरप्रसाद बरालले ७६ मतभार पाएका छन् भने सोही पार्टीकी लक्ष्मी सापकोटाले पनि समान मत पाइन् ।
