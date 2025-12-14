+
सोम पोर्तेल : समानुपातिकको बन्द सूचीबाट राष्ट्रिय सभामा जम्प

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ माघ ११ गते १९:११

११ माघ, विराटनगर । राजनीतिमा कतिबेला कुन मोड आउँछ, पत्तो हुँदैन । नेकपा एमालेका नेता सोम पोर्तेलको हकमा पनि त्यस्तै भयो । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक बन्दसूचीमा बसेका पोर्तेललाई पार्टीले राष्ट्रिय सभाको चुनावी मैदानमा उतार्‍यो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गठबन्धन भएका कारण प्रदेशको दलित कोटाबाट उनी माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । आइतबार सार्वजनिक अन्तिम मत परिणामअनुसार दलिततर्फ निर्वाचित पोर्तेलले ७४२३ मत प्राप्त गर्दा नेकपा उम्मेदवार खेम सुन्दासले २०३७ मत प्राप्त गरे ।

२०३५ साल फागुनमा पाँचथरमा जन्मिएका पोर्तेल हाल झापाको हल्दिबारीका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको राजनीतिक यात्रा २०४७ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट अनेरास्ववियुमार्फत भएको थियो ।

पार्टीको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कमिटीबाट आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेर गाउँ, जिल्ला र प्रदेशसम्मको अनुभव बटुलेका पोर्तेल ४७ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिने पोर्तेल हाल एमालेको भ्रातृ संगठन ‘मुक्ति समाज नेपाल’ को केन्द्रीय उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

मनोनयन दर्ताको दिनसम्म उनी उम्मेदवार हुने चर्चा थिएन । एक्कासी पार्टीबाट निर्देशन आएपछि मनोनयन दर्ता गरेका उनले मनोनयन दर्ताको भोलिपल्ट मात्रै समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाएका थिए ।

पोर्तेलसँग स्थानीय सरकार सञ्चालनको दरिलो अनुभव छ । उनले २०७४ देखि २०७९ सम्म झापा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको रूपमा काम गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभालाई प्रायः पाका र अवकाश प्राप्त नेताहरूको थलोका रूपमा हेरिने नेपाली राजनीतिको भाष्यलाई पोर्तेल चिर्न चाहन्छन् ।

‘जनप्रतिनिधि मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, हाम्रा मतदाता स्थानीय तह र प्रदेश हुन्,’ उनले भने, ‘यो संरचनाप्रति अलिक बढी उत्तरदायी भएर काम गर्छौं ।’ स्थानीय तह र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी र दरिलो बनाउन पहल गर्ने बताए ।

उनले दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि काम गर्ने बताए । ‘दलित समुदायसँगै मधेशी, महिला आदिवासी र अन्य क्षेत्रका जे समस्या छन् ती समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सभामा वकालत गर्छु,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पक्षमा पनि काम गर्छु ।’

सोम पोर्तेल
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

