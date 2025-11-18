+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविको शुल्क पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, ताला खोल्न निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते २२:१५

११ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुल्क पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । त्रिविको ४ वटा विभागको शुल्क घटाउन माग राखेर अखिल क्रान्तिकारीले १८ पुसदेखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द शान्ति तथा विकास अध्ययनको शुल्क घटाउन क्रान्तिकारीले माग गरेको हो ।

त्यसैले त्रिविले कार्यदल गठन गरेको हो ।

‘शुल्कको सम्वन्धमा विश्वविद्यालयले शुल्क पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले आफ्नो कार्य अगाडी बढाईसकेको हुँदा मिति २०८२/१०/१२ गते बिहान ८:०० वजेसम्म ताला खोल्ने कार्य गर्नु हुन विश्वविद्यालय सम्वन्धित पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । अन्यथा सम्मानित अदालतको आदेश पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकोले मिति २०८२ असार १८ गतेको अन्तरिम आदेश बमोजिम प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा ताला खोलिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ त्रिविको निर्देशनमा भनिएको छ ।

तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको दैनिकी दिनका काम कारवाहीमा अवरोध भइरहेको छ ।

‘यस प्रकारका कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२ असार १८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशको सिधै बर्खिलाप हुन गई सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना जन्य समेत हुने विश्वविद्यालयको ठहर छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्रिवि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिविमा लगाइएको ताला खोल्न स्ववियुका १५ सदस्यको ध्यानाकर्षण

त्रिविमा लगाइएको ताला खोल्न स्ववियुका १५ सदस्यको ध्यानाकर्षण
गोल्डमेडलिस्टको एकै स्वर : देशमै काम गर्न चाहन्छौँ, सरकारले पुलको काम गरोस्

गोल्डमेडलिस्टको एकै स्वर : देशमै काम गर्न चाहन्छौँ, सरकारले पुलको काम गरोस्
त्रिविको दीक्षान्त भोलि रंगशालामा, ८९ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुने

त्रिविको दीक्षान्त भोलि रंगशालामा, ८९ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुने
पुस १० मा त्रिविको ५१औं दीक्षान्त, कति विद्यार्थी हुँदै छन् दीक्षित ?

पुस १० मा त्रिविको ५१औं दीक्षान्त, कति विद्यार्थी हुँदै छन् दीक्षित ?
अब विदेशमै बसेर अनलाइन मार्फत त्रिविमा पढ्न पाइने

अब विदेशमै बसेर अनलाइन मार्फत त्रिविमा पढ्न पाइने
पोखरामा पनि त्रिविको च्याप्टर सुरु गर्छौं : उपकुलपति अर्याल

पोखरामा पनि त्रिविको च्याप्टर सुरु गर्छौं : उपकुलपति अर्याल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित