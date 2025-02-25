नेपालले वार्म अप खेलमा यूएई र क्यानडासँग खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली क्रिकेट टोलीले आईसीसी टी-२० विश्वकप अघि यूएई र क्यानडासँग क्रमशः फेब्रुअरी ३ र ५ मा वार्म अप खेल खेल्नेछ।
- नेपालले मुम्बईको एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग तीन अभ्यास टी-२० खेल खेल्ने तालिका बनाएको छ।
- टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ र नेपालले फेब्रुअरी ८ मा इंग्ल्यान्डसँग पहिलो खेल खेल्नेछ।
१२ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकपको समूह चरणका खेलअघि नेपाली क्रिकेट टोलीले यूएई र क्यानडासँग वार्म अप खेल खेल्ने भएको छ ।
समाचार संस्था सिजार स्पोर्ट्स ग्लोबलमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले यूएईसँग फेब्रुअरी ३ मा क्यानडासँग फेब्रुअरी ५ मा अभ्यास खेल खेल्नेछ ।
त्यसअघि नेपाली टोलीले मुम्बईको एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग पनि तीन अभ्यास टी-२० खेल खेल्ने तालिका छ ।
टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ । नेपालले फेब्रुअरी ८ मा पहिलो खेल इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
नेपालले फेब्रुअरी १२ मा इटली, फेब्रुअरी १५ मा वेस्ट इन्डिज अनि फेब्रुअरी १७ मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
स्रोत : सिजार स्पोर्ट्स ग्लोबल
प्रतिक्रिया 4