टी–२० विश्वकपमा पाकिस्तानको सहभागिताबारे अन्तिम निर्णय अर्को सातासम्म

- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले टी–२० विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुनेबारे सोमबारसम्म अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ।
- पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वीले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँग छलफल गरी सरकारकै निर्देशनअनुसार निर्णय लिने सहमति भएको बताए।
- पीसीबीले भारतविरुद्धको खेल नखेल्ने विकल्पमा विचार गरिरहेको र आईसीसीमाथि 'डबल स्ट्यान्डर्ड' अपनाएको आरोप लगाएको छ।
१२ माघ, काठमाडौं । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले टी–२० विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुनेबारे अन्तिम निर्णय आउँदो सोमबारसम्म गर्ने भएको छ ।
पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वीले सोमबार प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ सँग भेट गरी विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि सरकारकै निर्देशनअनुसार अन्तिम निर्णय लिने सहमति भएको उनले बताएका छन् ।
हाल पीसीबीले पूर्ण बहिष्कार मात्र नभएर भारतविरुद्धको खेल मात्र नखेल्ने विकल्पमा पनि विचार गरिरहेको बुझिएको छ । तर यसबारे आधिकारिक रूपमा पीसीबीले केही बोलेको छैन ।
पाकिस्तानको पहिलो खेल फेब्रुअरी ७ मा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध हुने भएकाले निर्णय ढिलो गरेको अवस्थामा तालिका व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।
आईसीसीले बंगलादेशलाई प्रतियोगिताबाट हटाएर स्कटल्यान्डलाई सहभागी गराएपछि पाकिस्तानले यो बंगलादेशमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेको थियो ।
भारत जान अस्वीकार गरेकै कारण बंगलादेशलाई हटाइएकोमा नक्वीले आईसीसीमाथि ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ अपनाएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
