रास्वपासँगको एकता सम्झंदै कुलमानले भने- अब कतै मिसिंदैनौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १६:०१

१४ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न कुनैपनि दलसँग विलय हुन नदिइने दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित उज्यालो नेपाल काठमाडौं–रामेछाप मञ्च गठन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले रास्वपासँगको एकता सम्झौतालाई एक नराम्रो दुर्घटनाको रुपमा स्मरण गरे ।

साथै, अहिले पार्टी सुदृढ अवस्थामा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘पार्टी गठन भएको ३ महिनामा पनि पुगेको छैन । तर हामी त्यो बीचमका कोमामा पनि गयौँ । त्यस कारण केही समस्या आयो । अहिले हामी तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं,’ उनले भने ।

उनले नर्वाचनका समयमा कसरी कम खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा नयाँ भनिएका दलहरु तडकभडकमा लाग्नु दु:खद् भएको बताए ।

‘अब हामी कुनैपनि दलसँग मिसिएर उज्यालो पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न विलय हुन दिने छैनौँ । अरु पार्टी यो दलमा मिसिन सक्छन् तर हामी मिसन जाँदैनौं,’ कुलमानले भने ।

आफू विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुँदा प्राप्त उपलब्धीबारे व्याख्या गर्दै मुलुकको समग्र विकासका लागि उज्यालो नेपाल पार्टीको विकल्प नभएको जिकिर पनि उनले गरे ।

उज्यालो पार्टी नेपाल कुलमान घिसिङ
प्रतिक्रिया

