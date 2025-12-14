उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे

१३ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र मितेरी पार्टी नेपालका उम्मेदवार नै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार डोल्पाबाट उनेपा उम्मेदवार दिलबहादुर विष्ट र मितेरी पार्टी नेपालकी जुनु भण्डारी कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
चालिसेका अनुसार अन्य दलका उम्मेदवार, समर्थक तथा कार्यकर्ताहरूको पार्टी प्रवेश निरन्तर बढिरहेको छ ।
डोल्पामा कांग्रेसले सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढाले उम्मेदवार बनाएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
