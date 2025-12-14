+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उज्यालो र मितेरी पार्टीका उम्मेदवार नै कांग्रेस पसे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १६:५५

१३ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र मितेरी पार्टी नेपालका उम्मेदवार नै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार डोल्पाबाट उनेपा उम्मेदवार दिलबहादुर विष्ट र मितेरी पार्टी नेपालकी जुनु भण्डारी कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।

चालिसेका अनुसार अन्य दलका उम्मेदवार, समर्थक तथा कार्यकर्ताहरूको पार्टी प्रवेश निरन्तर बढिरहेको छ ।

डोल्पामा कांग्रेसले सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढाले उम्मेदवार बनाएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

उनेपा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा चुनाव मितेरी पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपाल पार्टीका १२० उम्मेदवार (सूची)

उज्यालो नेपाल पार्टीका १२० उम्मेदवार (सूची)
उनेपाकी ज्योत्सना सैँजूले काभ्रे-२ बाट गराइन् मनोनयन दर्ता

उनेपाकी ज्योत्सना सैँजूले काभ्रे-२ बाट गराइन् मनोनयन दर्ता
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग संवादमा कुलमान

राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग संवादमा कुलमान
समानुपातिक सूची बुझाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा उनेपा

समानुपातिक सूची बुझाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा उनेपा
रास्वपा-उज्यालो एकता : पदीय भागबन्डा र व्यक्तित्वको टकरावले १२ दिनमै भंग

रास्वपा-उज्यालो एकता : पदीय भागबन्डा र व्यक्तित्वको टकरावले १२ दिनमै भंग
उनेपा रुपन्देही संयोजकमा उस्मान अली

उनेपा रुपन्देही संयोजकमा उस्मान अली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित