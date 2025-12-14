+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी, गगन प्रधानमन्त्री : चन्द्र भण्डारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते २०:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले गगन थापा सभापति भएपछि देशभर कांग्रेसको पक्षमा लहर आएको दाबी गर्नुभयो।
  • भण्डारीले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले ११० जना नयाँ उम्मेदवार उठाएको र आर्थिक अपचलनमा संलग्नलाई उम्मेदवार नबनाएको बताउनुभयो।
  • उहाँले गगन थापा प्रधानमन्त्री भए सुशासन, पारदर्शिता आउने र बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो।

१३ माघ, बुटवल । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गुल्मी २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. चन्द्र भण्डारीले विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएपछि देशभर कांग्रेसको पक्षमा लहर आएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गुल्मी रुपन्देही सम्पर्क समाजले बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा भण्डारीले कांग्रेस इतिहास बोकेको भरोसायोग्य पार्टी भएको तथा युवा नेता गगन थापा सभापति चयन भएकाले अब पनि कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरे ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले ११० जना नयाँ उम्मेदवार उठाएको तथा आर्थिक अपचलनको आरोप खेपेका कसैलाई पनि उम्मेदवार नबनाएकाले जनताले कांग्रेसलाई जिताउने उनको तर्क छ ।

विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न विशेष महाधिवेशनले गगनलाई  सभापति बनाएको बताएका भण्डारीले कांग्रेस विभाजनबाट जोगिएर एक ढिक्का बनेको बताए ।

‘विशेष महाधिवेशनपछि मधेशसहित देशभर कांग्रेसको पक्षमा लहर आएको छ, ६ महिनाअघि कांग्रेसको महाधिवेशन भएको भए बालेन्द्र शाह पनि कांग्रेसमा आउँथे,’ भण्डारीले भने, ‘अब कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले युवा र महिलालाई चुनावी अभियान र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनाई सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रम चिर्ने हो भने कांग्रेसको वहुमतलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’

राजनीतिमा समर्पण, योगदान, जेल नेलको महत्व नभएको गलत भाष्य बनाइएको भन्दै उनले कांग्रेसका युवा कार्यकर्ताले यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा सुरुमा आफूले उठाएको भन्दै उनले गगन प्रधानमन्त्री भए सुशासन, पारदर्शिता आउने तथा बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुने दावी गरे ।

डा चन्द्र भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित