एभोकाडोको मूल्य बढ्यो, किलोको कति ?

१४ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा एभोकाडोको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले बजारमा एभोकाडोको भाउ बढेको देखाएको हो ।
बुधबार एभोकाडोको मूल्य ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । आज एभोकाडोको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत ३ सय रुपैयाँ कायम छ ।
हिजो मंगलबार एभोकाडो प्रतिकिलो २ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
गत वर्ष २०८१ को माघ दोस्रो साता बजारमा एभोकाडोको थोक मूल्य किलोको ४ सयदेखि ४ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
