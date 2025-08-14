एभोकाडोको मूल्य बढ्यो

१९ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा एभोकाडोको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यसूची हेर्दा बजारमा एभोकाडोको भाउ बढेको हो ।
बिहीबार एभोकाडोको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा १२ रुपैयाँ बढेको छ । आज एभोकाडोको मूल्य प्रतिकिलो २ सय ६२ रुपैयाँ कायम छ । हिजो बुधबार एभोकाडो प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
जेठ पहिलो साता एभोकाडो प्रतिकिलो औसतमा ६ सय ३ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
