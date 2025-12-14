+
निर्वाचन आयोगलाई हर्क साम्पाङले जवाफ- बालबालिका प्रयोगको आरोप झुटो हो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १७:०६

१४ माघ, काठमाडौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले निर्वाचनको प्रचारमा बालबालिका प्रयोग नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

बालबालिका प्रयोग गरेको उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले साम्पाङसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । जवाफमा साम्पाङले बालबालिका प्रयोग गरेको आरोप गलत भएको पत्र पठाएका छन् ।

‘मैले कुनै अभिभावकलाई भनेर, निर्देशन दिएर बालबालिका ल्याएर बालबालिकालाई कुनैपनि काम अह्राएको छैन, फकाएर वा डरधम्की या प्रलोभनमा पारेर कसैलाई नियतबस प्रचारमा लगाएको छैन,’ साम्पाङले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

बालबालिका प्रयोगको आरोप गलत भएकाले कार्बाहीको आवश्यकता नरहेको उनले तर्क गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालबाट उठाइएका श्रव्य दृष्य (भिडियो) सबै सत्य हुँदैनन् दुद दिने र बदनाम गराउन चाहनेगरी अनेक प्रकारका प्रविधि लगाइ बदनियतबस लगाइएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले मलाई या श्रम संस्कृति पार्टीलाई कारबाही गरिनु हुँदैन भन्ने जानकारी निवेदन गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।

हर्क साम्पाङ
