बाहिरियो हिउँदे वर्षा गराउने प्रणाली, सबैभन्दा धेरै वर्षा सुर्खेतमा

१५ माघ, काठमाडौं । नेपालका धेरै ठाउँमा पानी र हिउँ पार्ने गरी सक्रिय पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली बुधबार रातिदेखि बाहिरिएको छ ।
मंगलबार साँझदेखि सक्रिय यो प्रणालीले सुदूरपश्चिमदेखि कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लासम्म हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा गराएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हल्कादेखि भारीसम्म हिमपात भएको छ ।
यस हिउँदे वर्षाले चिसो बढाएर जनजीवन प्रभावित भए पनि कृषि बालीलाई फाइदा हुने कृषि क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बरिष्ठ मौसमविद बरुण पौडेलले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली नेपालबाट बाहिरिएकाले आजबाट देशका अधिकांश ठाउँमा मौसम सुधार हुने र घाम लाग्ने जानकारी दिए । तर कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा भने अझै हल्का हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको उनले बताए ।
कहाँ कति पानी पर्यो ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो प्रणालीको प्रभाव सुदूरपश्चिममा बढी र जति पूर्वसर्यो त्यति कम परेको थियो । त्यसैले वर्षा पनि पश्चिम नेपालमै बढी भएको छ ।
बुधबार साँझपख काठमाडौं उपत्यकामा समेत हल्का पानी परेको थियो । काठमाडौंका लागि यो यस वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा हो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ४३ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ । त्यसपछि रुकुमको सेरागाउँमा ३८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
यसैगरी बैतडीमा ३५.६, डडेलधुरामा ३३.२, मनाङमा ३२.४, जाजरकोटमा ३३, डोल्पामा ३१ र बाजुरामा बाजुरमा ३०.२ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ललितपुर र भक्तपुरमा बढी वर्षा भएको छ । यी दुवै जिल्लामा ४.८ मिलिमिटर वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको रेकर्ड छ । यसैगरी काठमाडौंमा भने २.२ मिलमिटर पानी परेको रेकर्ड छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4